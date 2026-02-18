Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του

Ο 37χρονος ψαράς πάλεψε για να αποτρέψει την βύθιση του καϊκιού του το οποίο ανήκει στην οικογένειά του εδώ και τρεις γενιές 

Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του
Στιγμές αγωνίας έζησε στην Αστυπάλαια ο 37χρονος ψαράς Γιώργος Κονταράτος, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή της θάλασσας, προσπαθώντας να αποτρέψει τη βύθιση του καϊκιού του, το οποίο ανήκει στην οικογένειά του εδώ και τρεις γενιές.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ είχε δέσει το σκάφος στο λιμάνι μετά το ψάρεμα, ωστόσο η κακοκαιρία που ακολούθησε προκάλεσε σφοδρή θαλασσοταραχή. Το μεσημέρι δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο του, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι το καΐκι βυθιζόταν.

«Μου λέει “η βάρκα βουλιάζει”. Εκεί τρελάθηκα. Βούτηξα, μπήκα μέσα στη βάρκα, την τράβηξα λίγο πιο βαθιά, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα και έπρεπε να βουτήξω μέσα στη θάλασσα. Ήτανε 10 μποφόρ και ήταν πολύ επικίνδυνα. Παραλίγο να είχα πνιγεί», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο 37χρονος χρειάστηκε έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, περιγράφοντας πως σε κάποια στιγμή το κύμα τον κρατούσε μέσα στο νερό. «Δεν με άφηνε να βγω έξω. Με κρατάει εκεί και προσπαθεί να με τραβάει κάτω», είπε, τονίζοντας ότι λίγα ακόμη δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραία.

Προκειμένου να ασφαλίσει το καΐκι, έδεσε επιπλέον σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, δημιουργώντας ουσιαστικά μια δεύτερη άγκυρα, σε περίπτωση που κοβόταν το βασικό σκοινί πρόσδεσης.

Το σκάφος, όπως εξήγησε, ήταν αρχικά επαγγελματικό τουριστικό του παππού του, στη συνέχεια πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα. «Αυτή είναι του παππού μου. Την είχε σαράντα πέντε χρόνια… άμα πάθει κάτι το σκάφος μου θα τρελαθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κονταράτος, πατέρας τριών παιδιών, βρίσκεται στη θάλασσα από μικρή ηλικία και εργάζεται παράλληλα σε θαλάσσιες καλλιέργειες. Αναφερόμενος στη ζωή στα μικρά νησιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μίλησε για δύσκολες συνθήκες, με τις καιρικές μεταβολές να δοκιμάζουν καθημερινά τους ανθρώπους της θάλασσας.

Πλέον δηλώνει ανακουφισμένος που η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος, επισημαίνοντας ότι η αγάπη του για τη θάλασσα και το οικογενειακό καΐκι τον ώθησαν να ρισκάρει, παρά τον σοβαρό κίνδυνο.

