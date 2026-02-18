Κινηματογραφική διάρρηξη στο κέντρο της Λάρισας - «Σήκωσαν» τα ρολά με ιμάντες και αυτοκίνητα

Το σημείο της διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε στις 04:30 σε κατάστημα επί της οδού Παπακυριαζή, όταν τρεις δράστες τοποθέτησαν ιμάντες στα ρολά ασφαλείας της πρόσοψης του κοσμηματοπωλείου και στη συνέχεια τραβώντας τα με αυτοκίνητο, κατάφεραν να τα σηκώσουν.

Στη συνέχεια έσπασαν με βαριά αντικείμενα τη τζαμαρία και αφαίρεσαν αρκετά κοσμήματα. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης