Καρέ-καρέ η δράση διαρρήκτη στον Βόλο: Έσπασε την πόρτα με λοστό - Βίντεο

Στο «στόχαστρο» ληστών έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σπίτια και καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας του Βόλου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, ο διαρρήκτης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έσπασε με λοστό την πόρτα καταστήματος, στη συνέχεια άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο και αποχώρησε, ξεχνώντας αρχικά τον λοστό στο σημείο.

«Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, άνοιξε την ταμειακή, πήρε ό,τι χρήματα υπήρχαν στο ταμείο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Σημειώνεται πως στην περιοχή έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 ληστείες τους τελευταίους δύο μήνες.

