Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό δύο νεαρών γυναικών σε αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (03/02) στον Βόλο, στον λόφο της Γορίτσας, με δύο νεαρές γυναίκες να μεταφέρονται τραυματισμένες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με δύο γυναίκες να εγκλωβίζονται το εσωτερικό του. Ο οδηγός ενημέρωσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική.

Πυροσβέστες που μετέβησαν άμεσα στο σημείο με δυο οχήματα, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μιας 23χρονης και μιας 28χρονης, οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του Βόλου. Ο 34χρονος οδηγός δεν έπαθε το παραμικρό.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Διαβάστε επίσης