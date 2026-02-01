Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ - Τρικάκια και συνθήματα

Αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ σε ένα κεντρικό σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα νεαρών ντυμένων στα μαύρα εισέβαλε στον χώρο, πέταξε τρικάκια, φώναξε συνθήματα και εκτόξευσε από τα ράφια μπισκότα «Βιολάντα», τα οποία στη συνέχεια ποδοπάτησε.

Οι νεαροί αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων ακολούθησε καταδίωξη από δυνάμεις της Αστυνομίας στους γύρω δρόμους της οδού 2ας Νοεμβρίου.

Το βίντεο από την παρέμβαση δημοσιοποίησε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών, ο οποίος κάνει λόγο για «δολοφονική καπιταλιστική ανάπτυξη» και συνδέει την ενέργεια με τις συνθήκες εργασίας στη Βιολάντα.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, μετά από κάλεσμα της Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση.

