Βόλος: Έπιασε από τον λαιμό την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και απειλούσε να την σκοτώσει

Ο 39χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 37 μηνών

Βόλος: Έπιασε από τον λαιμό την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και απειλούσε να την σκοτώσει
Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή (30/1) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ένας 39χρονου που είχε πιάσει τη μητέρα του από το λαιμό, την πέταξε στο έδαφος, την κλώτσησε απειλώντας την παράλληλα πως θα την σκοτώσει.

Το συμβάν είχε σημειωθεί στο σπίτι που έμεναν στις 8 Ιανουαρίου 2025. Ο κατηγορούμενος είχε πάει σε καφέ της γειτονιάς ζητώντας χρήματα από ηλικιωμένο θαμώνα. Ο ηλικιωμένος αρνήθηκε με την 39χρονο να τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο και να αποχωρεί από το σημείο. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε τους τελευταίους μήνες με την 67χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 39χρονος εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είχε πετάξει σακούλα με αντικείμενα που είχε μαζέψει ο ίδιος από κάδους. Την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα, τη χτύπησε επανειλημμένα και πάνω στα νεύρα του έσπασε δύο τηλεοράσεις, πόρτες, τζαμαρίες, ηλεκτρική σκούπα και τραπεζάκι, ενώ μάλιστα απείλησε την 67χρονη την ότι θα τη μαχαιρώσει. Η γυναίκα, λόγω των χτυπημάτων που είχε υποστεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πρωτόδικα, η μητέρα του κατηγορουμένου είχε καταθέσει ότι φοβάται για τη ζωή της, περιγράφοντας δύσκολη συμβίωση και αναφέροντας ότι ο γιος της είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και είχε συχνά μαχαίρια στο δωμάτιό του. Ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από gegonota.news

