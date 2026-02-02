Μαγνησία: Στο νοσοκομείο κυνηγός με σκάγια στα πόδια – Τι ισχυρίστηκε στην Αστυνομία

Με τραύματα στο πόδι από σκάγια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 60χρονος το περασμένο Σάββατο που βρισκόταν για κυνήγι στο Κεραμίδι Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του τραυματία στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες είχαν βγει για κυνήγι αγριογούρουνου. Το ατύχημα σημειώθηκε την στιγμή που οι δύο άνδρες έφτιαχναν ενέδρα. Το όπλο έπεσε κατά λάθος στο έδαφος, με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήσει και τα σκάγια να τραυματίσουν στα πόδια τον 60χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου από τον φίλο του. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία ενώ στον 60χρονο τραυματίας παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρατήθηκε προληπτικά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την έρευνα ώστε να εξακριβωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

