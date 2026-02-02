Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

Στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Λευκάδας ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη στυγερή δολοφονία της Δώρας Ναστούλη ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει το Αγρίνιο αλλά και το πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 2024.

Η δίκη του 30χρονου κατηγορούμενου διακόπηκε, λόγω ωραρίου, για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.

Νωρίτερα, η μητέρα της άτυχης Δώρας, συντετριμμένη, ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον δράστη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λευκάδας, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της. «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» φώναζε, επαναλαμβάνοντας με απόγνωση: «Γιατί, το παιδί μου, γιατί;».

Η Δώρα Ναστούλη δολοφονήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2024 στο κέντρο του Αγρινίου. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν ο πρώην σύντροφός της άνοιξε πυρ, αφαιρώντας της τη ζωή με τρόπο που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε τον χωρισμό τους και την απόφασή της να συνεχίσει τη ζωή της. Παρά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, την παρακολουθούσε, την απειλούσε και την παρενοχλούσε. Ο ίδιος επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καραγκούνης, οι συγγενείς της Δώρας έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν να δικαιωθεί η μνήμη της.

