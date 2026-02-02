Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα - Εντολή για να απελαθεί

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε σήμερα, Δευτέρα το πρωί, στην ανάκληση άδειας διαμονής υπηκόου Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για τη λειτουργία παράνομου τζαμιού στην Αθήνα.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης που η παράνομη λειτουργία λατρευτικών χώρων δεν έχει μόνο ποινικές συνέπειες αλλά μπορεί να οδηγεί και σε ανάκληση άδειας διαμονής για αλλοδαπούς.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, όταν αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τον χώρο λατρείας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στον Δήμο Αθηναίων. Το σημείο σφραγίστηκε και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για λειτουργία λατρευτικού χώρου χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σχετική ενημέρωση ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε την άμεση εφαρμογή του άρθρου 28 του νόμου 5224/2025. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε πράξη απέλασης χωρίς προθεσμία οικειοθελούς αποχώρησης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για οικειοθελή έξοδο από τη χώρα.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επισημαίνεται ότι έχει ζητηθεί άμεση ενημέρωση για κάθε ανάλογο περιστατικό, με στόχο να ενεργοποιούνται συνοπτικές διαδικασίες ανάκλησης αδειών διαμονής. Το μήνυμα των αρχών είναι πως, πέρα από την αστυνομική και δικαστική διερεύνηση, θα ακολουθεί πλέον αυτόματα και το μεταναστευτικό σκέλος σε υποθέσεις μη αδειοδοτημένων χώρων λατρείας.

