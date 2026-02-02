Νύχτα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα: Τον έπιασαν από τον λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

Στιγμές τρόμου βίωσε τα μεσάνυχτα της Κυριακής οδηγός ταξί στη Λάρισα σε δρομολόγιο που πήρε από την πιάτσα της Νέας Αγοράς με προορισμό τη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Στο ταξί επιβιβάστηκαν δύο άτομα και μόλις το όχημα έφτασε στο ύψος του αναχώματος στη Νέα Σμύρνη, ένας εξ αυτών έπιασε από το λαιμό τον οδηγό, τον απείλησε και του άρπαξε περίπου 200 ευρώ από την τσέπη του. Ακολούθως τα δύο άτομα τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, πιθανότατα Ρομά. Ο οδηγός σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο Νίκος Πιπερίδης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε το περιστατικό σημειώνοντας ότι πριν από λίγες ημέρες ένας ακόμη συνάδελφό έπεσε θύμα ληστείας από αγνώστους που τον απείλησαν με μαχαίρι, υπογραμμίζοντας την αύξηση των επιθέσεων κατά οδηγών ταξί στην περιοχή.

