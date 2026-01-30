51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, Βόλος), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ

Οι επισκέπτες θα μπορούν να:

συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων

πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας

λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών

εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.