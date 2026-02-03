Βόλος: 39χρονη πιάστηκε επ' αυτοφώρω με κλεμμένα κοσμήματα – Πώς εξαπάτησε το θύμα της

Μητέρα έξι παιδιών είναι η 39χρονη που συνελήφθη για απάτη το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) στην πόλη του Βόλου.

Η 39χρονη που στο παρελθόν έχει απασχολήσει με άλλη υπόθεση απάτης σε πόλη της βόρειας Ελλάδας αποπειράθηκε από κοινού με άγνωστο άτομο να εξαπατήσουν έναν 65χρονο κάτοικο της πόλης με το πρόσχημα αποκόμισης οφέλους από την ασφάλιση κοσμημάτων να του αρπάξουν χρυσαφικά αξίας 4.500 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και προκειμένου να προσέλθουν μάρτυρες αλλά και να προετοιμαστεί η υπεράσπιση, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να δικαστεί την Παρασκευή.

Το δικαστήριο ήρε στη συνέχεια τη σε βάρος της κράτηση καθώς είναι γνωστής διαμονής και μητέρα έξι παιδιών.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το μεσημέρι της Τρίτης ο αγνώστων στοιχείων συνεργός της τηλεφώνησε στον 65χρονο προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου.

Ο συνεργός της συλληφθείσας είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι είχε μιλήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να αποκομίσουν όφελος και του ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα σε σακούλα και να τα παραδώσει σε γυναίκα συνεργάτη του που θα περνούσε από το σπίτι του για να τα φωτογραφίσει και να τα εκτιμήσει.

Ο 65χρονος αρχικώς πείστηκε και έβαλε τα χρυσαφικά σε σακούλα αφήνοντας τα στη συνέχεια σε τραπεζάκι στην αυλή του σπιτιού του. Όταν όμως έφθασε στο σπίτι του, η 39χρονη και του ζήτησε να τα φωτογραφήσει στο αυτοκίνητο και όχι στην αυλή, έφερε αντιρρήσεις.

Η κατηγορούμενη φοβήθηκε και αποχώρησε.

Ο συνεργός της 39χρονης που εξακολουθούσε να κρατάει απασχολημένο τον 65χρονο στο τηλέφωνο, τον προέτρεπε να τα παραδώσει, λέγοντας πως η συνεργάτιδά του θα ξαναγυρίσει.

Εκείνος τελικά συμφώνησε παρά τις υποψίες του, ωστόσο ενημέρωσε γείτονά του που έτυχε να περνά έξω από το σπίτι του να καλέσει την αστυνομία.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο η 39χρονη παραλάμβανε τη σακούλα με τα κοσμήματα.

Σε μία προσπάθειά της να αποφύγει σύλληψη η συλληφθείσα αποπειράθηκε να πετάξει τη σακούλα στον δρόμο, όμως οι αστυνομικοί την εντόπισαν και την κατάσχεσαν και προχώρησαν στη σύλληψή της.

