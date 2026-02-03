Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Κηφισίας- Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κίνηση το απόγευμα της Τρίτης (3/2) μετ α κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και την λεωφόρο Κηφισίας.

Ειδικότερα, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα. Στο «κόκκινο» είναι η κάθοδος από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Αιγάλεω. Καλύτερη η κατάσταση στο ρεύμα ανόδου με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε ένα μικρό τμήμα του οδοστρώματος, από το ύψος της οδού Λένορμαν έως και τη Νέα Ιωνία.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε τα σημεία που βρίσκονται στο «κόκκινο»

