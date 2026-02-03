Συναγερμός για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά στις 29 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 29/01/2026, εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Πειραιά, ο Ιωάννης Λεπίδας, 64

ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα,

03/02/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς

ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιωάννης Λεπίδας έχει ύψος 1.80 μ., αδύνατος, είναι καραφλός και έχει καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, χακί πουλόβερ, μαύρη φόρμα και λευκά παπούτσια.

Διαβάστε επίσης