Συναγερμός για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 64χρονου από την περιοχή του Πειραιά στις 29 Ιανουαρίου.
Στις 29/01/2026, εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Πειραιά, ο Ιωάννης Λεπίδας, 64
ετών.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα,
03/02/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, καθώς
ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Ιωάννης Λεπίδας έχει ύψος 1.80 μ., αδύνατος, είναι καραφλός και έχει καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, χακί πουλόβερ, μαύρη φόρμα και λευκά παπούτσια.
