Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα οχημάτων προς Ωραιόκαστρο – Κλειστά τα δύο ρεύματα ανόδου

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος ανόδου προς το Ωραιόκαστρο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος γνωστού πολυκαταστήματος παιχνιδιών το μεσημέρι στις 15:50. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.

Λόγω της σύγκρουσης έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με τεράστιες ουρές καθώς έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα ανόδου προς το Ωραιόκαστρο, ενώ η κίνηση επηρεάζεται από τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.