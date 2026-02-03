Τραγωδία στη Λάρισα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι που διέμενε.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/2) σε σπίτι στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να βγάλουν ζωντανή από το φλεγόμενο οίκημα την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται να καταπλακώθηκε από τμήμα της οροφής που κατέρρευσε λόγω της φωτιάς.

Το μέγεθος της φωτιάς ήταν τέτοιο, που οι μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από χιλιόμετρα.

