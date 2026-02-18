Συμμορίες «ξαφρίζουν» επιβάτες στα Μέσα Μεταφοράς – Αστυνομικοί προσποιούνται τους επιβάτες

Αστυνομικοί με πολιτικά συλλαμβάνουν τους επίδοξους ληστές αλλά και όσους προσπαθούν να βανδαλίσουν τους συρμούς

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας


INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Τη δράση των πορτοφολάδων στα Μέσα Μεταφοράς προσπαθούν να περιορίσουν οι Αρχές.

Τουλάχιστον 180 αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη» της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου φορώντας πολιτικά, προσποιούνται τους επιβάτες και συλλαμβάνουν επ΄ αυτοφώρω τους επίδοξους κλέφτες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΪ αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο από το Μετρό που έχουν καταγραφεί κλοπές, καταδιώξεις αλλά και συλλήψεις.

Στην πρώτη περίπτωση, ληστής πλησιάζει έναν νεαρό άνδρα στον σταθμό του Μετρό στο Μεταξουργείο. Ο δράστης αφού αρπάζει την χρυσή αλυσίδα που φοράει, τον σπρώχνει και στη συνέχεια προσπαθεί να διαφύγει με τις δύο συνεργούς του σα να μη συμβαίνει τίποτα.

Σε άλλη περίπτωση η κάμερα του σταθμού μετρό στον Χολαργό έχει καταγράψει τον δράστη και τον συνεργό του να προσπαθούν να διαφύγουν τρέχοντας έχοντας μόλις εξασφαλίσουν τη λεία τους.

«Μου έχουν πάρει το κινητό μου και της κόρης μου τα γυαλιά. Μέσα από την τσάντα, ούτε που το κατάλαβα», ανέφερε γυναίκα που έπεσε θύμα των επιτήδειων.

Οι δράστες που γίνονται αντιληπτοί από τους αστυνομικούς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προλαβαίνουν να πάνε μακριά και συλλαμβάνονται από τους αστυνομικούς πριν καν βγουν από τους σταθμούς.

Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που η καταδίωξή τους συνεχίζεται και εκτός των σταθμών των Μέσων Μεταφοράς. Στην περίπτωση που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, ο δράστης ταυτοποιήθηκε μέσω βίντεο την ώρα που έκανε αγορές με πιστωτική κάρτα που μόλις είχε αρπάξει από επιβάτη.

Τα μέλη των συμμοριών δρουν εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό. Προσπαθούν να στριμώχνονται με τα θύματά τους και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αφαιρούν από την κατοχή τους πορτοφόλια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» δεν συλλαμβάνουν μόνο τους επίδοξους ληστές αλλά και αυτούς που προσπαθούν να βανδαλίσουν τους συρμούς.

«Η αυξημένη αστυνόμευση στο μετρό και οι στενευμένοι έλεγχοι φέρνουν αποτελέσματα. Η ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι προτεραιότητά μας. Το μήνυμα είνια ξεκάθαρο: όποιος παρανομεί θα συλλαμβάνεται», σχολιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σημειώνεται ότι το 2025 οι Αρχές προχώρησαν σε 98 συλλήψεις για κλοπές και ληστείες στο μετρό, έναντι 122 το 2024 και 128 το 2023.

Οι έλεγχοι των αστυνομικών του σχεδίου Αριάδνη αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.





