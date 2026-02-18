Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

Στο μικρό βρετανικό αεροδρόμιο του Στάνσεντ συνήθιζε ο Έπσταϊν να μεταφέρει ανήλικες για πάρτι στις βασιλικές επαύλεις

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

O καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν που αυτοκτόνησε στη φυλακή

  • Νέα αρχεία αποκαλύπτουν ότι το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπσταϊν πραγματοποίησε 90 πτήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τουλάχιστον 15 μετά την καταδίκη του το 2008.
  • Στα έγγραφα αναφέρεται μεταφορά ανηλίκων κοριτσιών από χώρες όπως Λετονία, Λιθουανία και Ρωσία στο αεροδρόμιο Στάνστεντ για πάρτι και επιβίβαση σε άλλα ιδιωτικά αεροσκάφη.
  • Η αστυνομία του Έσσεξ εξετάζει τις πληροφορίες για ιδιωτικές πτήσεις στο Στάνστεντ, ενώ το αεροδρόμιο δηλώνει ότι δεν έχει εικόνα για τις λίστες επιβατών των ιδιωτικών τζετ.
Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες που αφορούν ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων αρχείων για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο της διεθνούς διακίνησης ανηλίκων.

Την επανεξέταση των στοιχείων ζήτησε δημόσια ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος κάλεσε τις αστυνομικές αρχές να κινηθούν «επείγοντως», προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες ότι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στη χώρα με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πτήσεις του Έπσταϊν

Σε άρθρο του στο περιοδικό New Statesman, ο Γκόρντον Μπράουν αναφέρει ότι τα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πως το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πραγματοποίησε συνολικά 90 πτήσεις προς ή από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, εκ των οποίων οι 15 έγιναν μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα. Όπως σημειώνει, στα αρχεία υπάρχουν ενδείξεις ότι «σημαντικός αριθμός Βρετανίδων ανηλίκων» βρέθηκε σε αυτές τις πτήσεις, που ήταν γνωστές ως το «Lolita Express».

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα έγγραφα περιγράφουν «με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες» τη μεταφορά κοριτσιών από χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία και η Ρωσία στο Στάνστεντ, όπου, όπως καταγγέλλεται, γινόταν μεταφορά επιβατών από το ένα αεροσκάφος του Έπσταϊν στο άλλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα αυτά δεν χρειάζονταν βίζα για την είσοδό τους στη Βρετανία.

Η στάση της αστυνομίας και του αεροδρομίου Στάνστεντ

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ δήλωσε ότι «αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν προκύψει σχετικά με ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο Στάνστεντ, μετά τη δημοσίευση των αρχείων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο Στάνστεντ τόνισε πως όλες οι ιδιωτικές πτήσεις εξυπηρετούνται από ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, ενώ οι έλεγχοι διαβατηρίων και τελωνείου πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τη βρετανική υπηρεσία συνόρων. Όπως επισημαίνεται, οι επιβάτες ιδιωτικών τζετ δεν περνούν από τον κεντρικό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι δεν έχει εικόνα για τις λίστες επιβατών.

Ο Γκόρντον Μπράουν, ωστόσο, κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις των αρχών, υποστηρίζοντας ότι οι βρετανικές υπηρεσίες «δεν γνώριζαν τι συνέβαινε» και «είχαν ελάχιστη ή καθόλου εικόνα για το ποιοι διακινούνταν μέσω της χώρας».

Εθνική κινητοποίηση για την αξιολόγηση των καταγγελιών

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής εθνικής ομάδας συντονισμού, η οποία θα στηρίξει τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις που εξετάζουν τις νέες καταγγελίες. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, στόχος είναι η ενιαία διαχείριση των πληροφοριών και η πλήρης διερεύνηση όλων των ισχυρισμών που προκύπτουν από τα έγγραφα.

Στο μεταξύ, η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει ξεχωριστές καταγγελίες σχετικά με τον πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε κοινοποιήσει εμπιστευτικές εκθέσεις από τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος για το εμπόριο στον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν σχετίζονται με την έρευνα για τις πτήσεις στο Στάνστεντ.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, χωρίς να έχει τοποθετηθεί άμεσα για τις τελευταίες αποκαλύψεις. Οι βρετανικές αρχές επισημαίνουν ότι η αναφορά ονομάτων στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ενοχή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται και τη δημόσια πίεση να αυξάνεται για πλήρη διαλεύκανση ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια διεθνούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

*Με πληροφορίες από το skynews.com

