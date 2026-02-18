Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λ. Αθηνών - Τροχαίο στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται από νωρίς η Λεωφόρος Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Δυσχέρεια παρατηρείται και στο ρεύμα προς Αθήνα, σε διάφορα σημεία στο Περιστέρι και στο Αιγάλεω.

Στη Λεωφόρο Κηφισού η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Ιλίου και του Περιστερίου. Παράλληλα, έντονη συμφόρηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό αυξημένη κίνηση παρατηρείται από τον σταθμό των ΚΤΕΛ έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από την Πανόρμου έως τη Φιλοθέη, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Περιφερειακή Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Τροχαίο στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας να κλειστές λόγω τροχαίου.