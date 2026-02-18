Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Με ανάρτησή της στα social media η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, έδωσε την πρώτη εικόνα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Την Παρασκευή, νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί βορειοανατολικά, συνοδευόμενο από μέτωπο κακοκαιρίας που θα διασχίσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στη βορειοδυτική Δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική από αργά το απόγευμα.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 7–8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, αλλά μικρή άνοδο στα ανατολικά και νότια.

Οι καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα έως και το απόγευμα.

Οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα και στην Κρήτη. Προσήνεμες ονομάζονται οι περιοχές όπου ο άνεμος προσπίπτει πρώτα. Με βόρειο ρεύμα, οι αέριες μάζες μεταφέρουν υγρασία από το Αιγαίο και, καθώς ανυψώνονται στα ανατολικά ορεινά, προκαλείται συμπύκνωση και ενίσχυση των φαινομένων λόγω ορογραφίας.

Ωστόσο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν και σε άλλες περιοχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείους 4–6 μποφόρ και στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και οδηγώντας σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ στα βορειοανατολικά δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, κυρίως σε Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα βορειοδυτικά, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές σε όλη τη χώρα, με παγετό νωρίς το πρωί στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και στη Θράκη ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ δεν αποκλείεται από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής να σημειωθούν χιονοπτώσεις και στην Αττική προς την Πάρνηθα, ενώ την Κυριακή το πρωί πιθανόν από τα 700 μέτρα και άνω.

Επομένως, στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού θα διεξαχθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Καθαρά Δευτέρα: Ήπιος καιρός για τον χαρταετό

Ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Λίγα τοπικά φαινόμενα θα επιμείνουν μόνο σε Εύβοια και Κρήτη.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές το πρωί και το βράδυ, όμως το μεσημέρι θα σημειώσουν άνοδο, φτάνοντας τους 14–17 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι 3–5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4–7 μποφόρ, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού, με λίγο κρύο νωρίς το πρωί.

