Τα… γιορτινά του θα βάλει για μία ακόμα φορά το «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς έπειτα από σχεδόν ένα μήνα θα φιλοξενήσει και πάλι παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, αυτό θα γίνει με τους ίδιους, ακριβώς, «μονομάχους». Τον Ολυμπιακό και την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Συγκεκριμένα, στις 20 Ιανουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 των Γερμανών για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ακολούθησε το «διπλό» στο Άμστερνταμ και έπειτα από την κλήρωση των play offs, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αναμετρηθεί και πάλι με τις «ασπιρίνες».

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το εν λόγω ματς αποτελεί τον… οδηγό για τον Ολυμπιακό στον αγώνα της Τετάρτης (18/02), αν και άπαντες στον Πειραιά γνωρίζουν πως η αποστολή τους είναι ιδιαιτέρως απαιτητική. Ειδικά από την στιγμή που οι Γερμανοί έχουν φτιάξει ένα εξαιρετικό σερί 6 νικών, μετά την ήττα τους στο Φάληρο, αλλά και οι νταμπλούχοι Ελλάδας βρίσκονται σε κάμψη με μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς, αλλά και δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Διαβάστε επίσης