Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα για το μεγάλο ματς του Champions League

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα, ενόψει του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, για τα playoffs του Champions League.


ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με σύστημα 4-4-2 και με ξεκάθαρα επιθετικούς προσανατολισμούς, επιλέγοντας τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Τζολάκης, με τον Ορτέγκα να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ξεκινά ο Ροντινέι, με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής επιλέχθηκαν οι Έσε και Μουζακίτης, πλαισιωμένοι από τους Ζέλσον και Ποντένσε στα «φτερά», με τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί να αποτελούν το επιθετικό δίδυμο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο.

