Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18/2), περίπου στις 18:30, ένας 43χρονος άνδρας στο Κερατσίνι.
Ο 43χρονος ήταν μέλος συνεργείου επισκευών που πραγματοποιούσε εργασίες στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, που μετέφερε τον άνδρα σε ιδιωτική κλινική. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
