ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει μια «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης
«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του στις περιοχές της Δυτικής Όχθης που διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή ισοδυναμούν με «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ.
«Παρακολουθούμε μια σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την ώρα που μονομερή ισραηλινά μέτρα μετατρέπουν σταδιακά την πραγματικότητα επί του πεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το παλαιστινιακό ζήτημα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας
23:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ