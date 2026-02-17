Τελεσίγραφο Ισραήλ σε Χαμάς: «Έχετε 60 μέρες να αφοπλιστείτε, διαφορετικά επιστρέφει ο στρατός»

Το Ισραήλ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία 60 ημερών για να παραδώσει όλα τα όπλα της ή να αντιμετωπίσει μια νέα στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, κλιμακώνοντας την πίεση στην παλαιστινιακή οργάνωση καθώς οι παραβιάσεις της εκεχειρίας και οι φονικές αεροπορικές επιδρομές απειλούν να διαταράξουν τις εύθραυστες συμφωνίες εκεχειρίας.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Γιόσι Φουξ, δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα ζητήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και θα αποτελέσει μέρος ευρύτερων διπλωματικών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της Γάζας μετά από μήνες καταστροφικού πολέμου.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε μια περίοδο 60 ημερών και εμείς το σεβόμαστε αυτό», δήλωσε ο Φουξ κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην Ιερουσαλήμ. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Χαμάς «θα πρέπει να παραδώσει όλα τα όπλα της», συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων όπως τα AK-47, τα οποία οι Ισραηλινοί ηγέτες θεωρούν κεντρικής σημασίας για τη στρατιωτική ικανότητα της ομάδας.

«Αν λειτουργήσει, τέλεια. Αν όχι, τότε οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή», είπε, σε μια σαφή αναφορά στην πιθανότητα επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας. Ο Φουξ δεν διευκρίνισε ακριβώς πότε θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, αλλά υπέδειξε ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια συνεδρίαση του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ «Συμβουλίου Ειρήνης», που αναμένεται στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Υπονόησε ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές του Ισραήλ, που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα φέτος, είτε η Χαμάς θα έχει αφοπλιστεί είτε οι ισραηλινές δυνάμεις θα εμπλακούν σε μια νέα στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Το τελεσίγραφο βλέπει το φως καθώς η βία συνεχίζεται παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανέφερε ότι τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από το πρωί της Κυριακής, υπογραμμίζοντας την αστάθεια της κατάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις του στόχευαν μέλη της Χαμάς, τα οποία φέρεται να είχαν παραβιάσει την εκεχειρία, βγαίνοντας από την υποδομή των σηράγγων και πλησιάζοντας ισραηλινά στρατεύματα κοντά στη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, μια ζώνη ασφαλείας που χωρίζει τις ισραηλινές και τις παλαιστινιακές δυνάμεις. Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τέτοιες κινήσεις ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» και απόδειξη ότι η Χαμάς προσπαθούσε συστηματικά να πλήξει τα ισραηλινά στρατεύματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεξάγει επανειλημμένες επιχειρήσεις εναντίον δικτύων σηράγγων στη νότια Γάζα, ιδιαίτερα κοντά στη Ράφα, όπου ο στρατός ανέφερε ότι δεκάδες μαχητές της Χαμάς παρέμειναν κρυμμένοι για μήνες. Ο στρατός έχει αναφέρει ότι σκότωσε ή συνέλαβε περίπου 50 μέλη της οργάνωσης τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εξάρθρωση των υπόγειων υποδομών της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει θέσει τον αφοπλισμό ως κεντρική προϋπόθεση για το μέλλον της Γάζας, επιμένοντας ότι η ανοικοδόμηση δεν μπορεί να προχωρήσει όσο η Χαμάς διατηρεί όπλα. Έχει υποστηρίξει ότι ακόμη και τα μικρά όπλα, όπως τα τουφέκια εφόδου, αποτελούν σοβαρή απειλή και πρέπει να παραδοθούν πλήρως.

Το αίτημα αφοπλισμού αποτελεί μέρος της δεύτερης φάσης ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ξεκίνησε τον Ιανουάριο για την αναμόρφωση του τοπίου διακυβέρνησης και ασφάλειας της Γάζας μετά τον πόλεμο. Το σχέδιο περιλαμβάνει περαιτέρω αποσύρσεις των ισραηλινών δυνάμεων, εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια, προσπάθειες ανοικοδόμησης και τη σύσταση νέων διοικητικών φορέων για τη διακυβέρνηση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μιας παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος τη δημιουργία αρκετών μεταβατικών δομών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ειρήνης, του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας και μιας Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της περιοχής. Ενώ η επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της στο Κάιρο λίγο μετά τη σύστασή της, η ικανότητά της να λειτουργεί εντός της Γάζας έχει καθυστερήσει λόγω εμποδίων ασφαλείας και υλικοτεχνικής υποστήριξης που συνδέονται με τον ισραηλινό έλεγχο των συνοριακών σημείων διέλευσης.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει επανειλημμένα τις διατάξεις της κατάπαυσης του πυρός, ιδίως στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο. Η οργάνωση ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία και δεν επέτρεψε στον συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων να φύγουν και να επιστρέψουν στη Γάζα, ανάμεσά τους ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ ως «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας και κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι υποβάλλουν τους Παλαιστίνιους που επιστρέφουν σε σκληρές ανακρίσεις, εκφοβισμό και περιορισμούς στην εισαγωγή προσωπικών αντικειμένων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, μόνο περίπου 811 Παλαιστίνιοι έχουν διασχίσει τη Ράφα από το μερικό άνοιγμα του περάσματος στις αρχές Φεβρουαρίου, από τους περίπου 2.800 αναμενόμενους ταξιδιώτες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συμφωνημένου επιπέδου.

Η Χαμάς προειδοποίησε ότι χιλιάδες τραυματίες και σοβαρά άρρωστοι ασθενείς εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο λόγω καθυστερήσεων στις ιατρικές εκκενώσεις και κάλεσε τους μεσολαβητές και τους διεθνείς εγγυητές να παρέμβουν και να επιβάλουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός.

Η κλιμάκωση των εντάσεων υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της τρέχουσας εκεχειρίας και τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας. Ενώ η πρόταση αφοπλισμού που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών για την ανοικοδόμηση και τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, η απειλή ενός νέου πολέμου είναι μεγάλη, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις και να προετοιμάζονται για πιθανή κλιμάκωση εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε επίσης