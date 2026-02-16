Έρευνα IDF: Με emojis μέσω WhatsApp το «πράσινο φως» της Χαμάς για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

O τρόπος με τον οποίο έδρασε η Χαμάς και πώς προετοίμασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, χωρίς να γίνει αντιληπτή, αποκαλύπτεται από μία έρευνα του Γενικού Επιτελείου του IDF, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η ανταλλαγή emoji μέσω WhatsApp ήταν ένα από τα πολλά προειδοποιητικά σημάδια κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η Χαμάς ετοίμαζε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Τα κωδικοποιημένα αυτά μηνύματα ήταν το σήμα εκκίνησης της επιχείρησης, καθώς τα μέλη τη Χαμάς κλήθηκαν να μεταβούν στα τζαμιά για να λάβουν οδηγίες της τελευταίας στιγμής και τον εξοπλισμό από τα σπίτια τους ή από προ-εφοδιασμένες «τσάντες μάχης» που περιείχαν στρατιωτικό και προσωπικό εξοπλισμό.

Ορισμένοι πράκτορες έλαβαν εντολή να αντικαταστήσουν τις παλαιστινιακές κάρτες SIM με ισραηλινές, ένα μέτρο που, σύμφωνα με τις πηγές, είχε ως στόχο να διευρύνει τη δυνατότητα αναδρομικής χαρτογράφησης των κινήσεων, διαταράσσοντας παράλληλα τις δυνατότητες παρακολούθησης των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Η έρευνα του IDF περιέγραψε έναν μεγάλο αριθμό ενδείξεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς ετοιμαζόταν για μια ευρεία επίθεση, όπως η αφαίρεση των καλυμμάτων από τους εκτοξευτές ρουκετών, η κίνηση βαρέων οχημάτων, το άνοιγμα κέντρων διοίκησης και η εκτεταμένη κινητή τηλεφωνική κίνηση.

Αναφέρθηκε επίσης σε αυτό που περιγράφηκε ως ασυνήθιστη εξέλιξη: διοικητές που κατέβαιναν σε υπόγεια συστήματα με τις οικογένειές τους, ένα βήμα που οι ερευνητές αξιολόγησαν ως απίθανο κατά τη διάρκεια μιας άσκησης.

Οι πράκτορες που κινητοποιήθηκαν μετά από σήμα και κατέβηκαν υπόγεια, πήγαν είτε για να προετοιμαστούν, είτε για να φορέσουν στολές και γιλέκα και να οπλιστούν.

Ορισμένες τσάντες περιείχαν φακέλους με τα ονόματα των μελών της Χαμάς, όπου μέσα είχαν επιχειρησιακά σχέδια, χάρτες, τεχνικές οδηγίες για τον εξοπλισμό, ιατρικές οδηγίες για τα θύματα και διαταγές που, σύμφωνα με τις πηγές, υποδείκνυαν σχεδιασμό μαζικών δολοφονιών.



Η έκθεση σημείωσε επίσης ότι ένας υπαξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, γνωστός μόνο ως «V», ο οποίος περιγράφεται ως ειδικός στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, προειδοποίησε επανειλημμένα τους διοικητές μέσω πολυάριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνες πριν από τις 7 Οκτωβρίου ότι η Χαμάς προετοίμαζε ένα ευρύ επιχειρησιακό σχέδιο και τακτικές ενέργειες στο έδαφος.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με την αλληλογραφία, οι προειδοποιήσεις διανεμήθηκαν ευρέως σε δεκάδες παραλήπτες, αλλά μόνο ένας μικρός αριθμός απάντησε, και ο «V» υποστήριξε ότι η εκτίμηση ήταν «σοβαρή, βάσιμη και αξιόπιστη», παρόλο που δεν μπορούσε να προσδιορίσει πότε θα γινόταν η επίθεση.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επιμονή τoυ οφειλόταν σε λεπτές αλλαγές που εντόπισε στη συμπεριφορά και τις προθέσεις κατά την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι ήταν από τους λίγους που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς προχωρούσε πέρα από το στάδιο του σχεδιασμού προς την εκτέλεση.