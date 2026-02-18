Μεξικό: Νεκρός 36χρονος από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν

Τραγωδία σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχουάτο στο κεντρικό Μεξικό, όταν ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τρία από τα οκτώ παιδιά που τραυματίστηκαν πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και τα άλλα πέντε βρίσκονται «εκτός κινδύνου», όπως τόνισε η δημοτική αρχή του Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινσόν. Οι ηλικίες τους δεν έχουν γίνει γνωστές.

A tragic shooting in Guanajuato, Mexico, leaves one dead and eight children injured. Authorities vow justice as the state grapples with ongoing gang violence.https://t.co/Vkhyplz7D7 pic.twitter.com/qXr9nFIIzd — Gulf News (@gulf_news) February 18, 2026

Η κυβερνήτρια του Γκουαναχουάτο, Λιμπία Ντενίς Γκαρσία, χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως απαράδεκτη που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι», όπως δήλωσε σε ανάρτησή της στο «X». Υποσχέθηκε πως θα στηρίξει τις οικογένειες και δεσμεύτηκε να «ενεργήσει με αποφασιστικότητα, ευθύνη και με όλο το σθένος της πολιτείας».

Η εισαγγελία της πολιτείας ανακοίνωσε πώς έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την επίθεση.

Condeno profundamente lo ocurrido anoche en San Francisco del Rincón, donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable.



Desde el primer momento instruí a las áreas de seguridad @pazgobgente y salud @saludgobgente para brindar atención… — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 18, 2026

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών

Το Γκουαναχουάτο είναι ένα ακμάζον βιομηχανικό κέντρο, όπου βρίσκονται δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όμως είναι επίσης μία από τις πλέον βίαιες πολιτείες του Μεξικού λόγω των πολέμων επικράτησης μεταξύ συμμοριών, ιδίως του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο και του καρτέλ Σάντα Ρόζα ντε Λίμα.

Τον περασμένο μήνα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε μια ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Σαλαμάνκα. Και τον περασμένο Ιούνιο, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γιορτής στην πόλη Ιραπουάτο, στην ίδια πολιτεία.

Στο Γκουαναχουάτο εντοπίζονται επίσης συχνά ανθρώπινα λείψανα μέσα σε σάκους. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 3.600 υποθέσεις εξαφανίσεων ανθρώπων, εκ των 120.000 και πλέον στο σύνολο της χώρας.