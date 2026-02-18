ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

Το 2026 είναι ιστορική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος συμπληρώνει τον πρώτο αιώνα ζωής του, κλείνοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Σε αυτό το πλαίσιο δεν γινόταν να μην προβλεφθεί και επετειακό έμβλημα για τον «δικέφαλο».

H ΠΑΕ με το μότο «ένας αιώνας δόξας» παρουσίασε το νέο σήμα που θα την συνοδεύει στη χρονιά των γενεθλίων της.