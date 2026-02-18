Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά
Ούτε που να ακούσει για βδελλοθεραπεία
Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο Tik Tok που δείχνει έναν Κρητικό να παραπονιέται ότι ζαλίζεται, με αποτέλεσμα να του προτείνουν βδελλοθεραπεία.
Το αστείο απόσπασμα έχει προκαλέσει «κύμα» γέλιου, κερδίζοντας τους χρήστες του διαδικτύου.
