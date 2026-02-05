Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

Η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ωρών συνεχίζει να πλήττει το νομό Ηλείας με την έντονη νεροποντή να προκαλεί πληθώρα προβλημάτων, με μια γέφυρα να υποχωρεί στον Πύργο στην ευρύτερη περιοχή του Λαντζόι, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr πλημμύρισαν σπίτια στην οδό Παπαγεωργίου, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων αλλά και απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες οικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η κυκλοφορία στην οδό Παπαγεωργίου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, καθώς τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ήχησε το 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου ήχησε το 112 στη Μεσσηνία στην περιοχή της Τριφυλίας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τις τελευταίες ώρες.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 5, 2026

