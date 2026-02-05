Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

Έντονα τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Μεσσηνία - Σοβαρά προβλήματα στην Τριφυλία

Newsbomb

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112
eleftheriaonline.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη Μεσσηνία «σαρώνει» η κακοκαιρία, έχοντας προκαλέσει ήδη προβλήματα σε διάφορες περιοχές, και κυρίως στη Τριφυλία.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο eleftheriaonline.gr, από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.

Δείτε βίντεο από τις πλημμύρες στον Ξηρόκαμπο

Προβλήματα εντοπίζονται και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων, ενώ μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Χάρτης του Forecast Weather αποτυπώνει και το μέγεθος του νερού που πέφτει αυτή την ώρα σε Μεσσηνία και Αρκαδία, με τα φαινόμενα να φάινονται έντονα.

Ήχησε το 112

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου ήχησε το 112 στη Μεσσηνία στην περιοχή της Τριφυλίας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τις τελευταίες ώρες.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα (05.02.2026) το σκηνικό του καιρού. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ
γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη δήλωση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με εντιμότητα και καθαρότητα»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ανακοίνωσε η ΕΟΚ

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ιστορικό ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ - 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Άγκυρα ανακοίνωσε υπογραφή συμφωνίας με Chevron για κοινές έρευνες και γεωτρήσεις

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν «σπάει» τη σιωπή του - «Το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν το χρήμα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός σε σχολείο της Νυρεμβέργης - Μαθητής εθεάθη με όπλο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» πλήττει την Ιβηρική: Ένας νεκρός στην Πορτογαλία - Βίντεο

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύει τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ