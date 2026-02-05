Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

Τη Μεσσηνία «σαρώνει» η κακοκαιρία, έχοντας προκαλέσει ήδη προβλήματα σε διάφορες περιοχές, και κυρίως στη Τριφυλία.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο eleftheriaonline.gr, από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.

Προβλήματα εντοπίζονται και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων, ενώ μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Χάρτης του Forecast Weather αποτυπώνει και το μέγεθος του νερού που πέφτει αυτή την ώρα σε Μεσσηνία και Αρκαδία, με τα φαινόμενα να φάινονται έντονα.

Ήχησε το 112

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου ήχησε το 112 στη Μεσσηνία στην περιοχή της Τριφυλίας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τις τελευταίες ώρες.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα (05.02.2026) το σκηνικό του καιρού. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

