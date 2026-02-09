Καρπενήσι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη η σορός του οδηγού

Οι Αρχές σε αυτή τη φάση αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και ερευνούν ακόμα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καρπενήσι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη η σορός του οδηγού
Με ένα περίεργο δυστύχημα ασχολούνται τις τελευταίες ώρες οι αρχές στο Καρπενήσι.

Τo δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/2), όταν το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων κοντά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας, καταλήγοντας λίγο πάνω από το ποτάμι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αρχές και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν λίγα μέτρα έξω από το αυτοκίνητο μία σορό ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα με τις έρευνες να συνεχίζονται και σήμερα με drone και με θερμικές κάμερες προκειμένου για να δουν και το υπόλοιπο σώμα του ανθρώπου και αν υπήρχε κάποιος άλλος μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο.

Έρευνα για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο Mega σχολίασε το συμβάν λέγοντας πως η σορός που εντοπίστηκε είναι σε κακή κατάσταση, ωστόσο δικαιολογείται καθώς έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για το συμβάν και την επιχείρηση που στήθηκε μίλησε στο Mega και ο διοικητής Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήτανε σε ορεινό δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», κατέληξε ο κ. Αράπης.

