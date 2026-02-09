Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου από τη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της Κυριακής (08/02), εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Μοχάμεντ Χουσεΐν, 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Ο Μοχάμεντ Χουσεΐν έχει ύψος 1,75 μέτρα, κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Δεν είναι γνωστά τα ρούχα που φορούσε τη στιγμή της εξαφάνισης.

Δείτε εδώ τη φωτογραφία του.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες για τον ανήλικο, μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (116000), σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, όπου παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android εδώ και για iOS εδώ.