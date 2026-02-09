Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο Κορωπί μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού και ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον αγώνα ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τις επιλογές του να αυξάνονται, αφού οι δύο ποδοσφαιριστές έβγαλαν ολόκληρη την προπόνηση και τέθηκαν στη διάθεσή του ενόψει των επόμενων αγώνων.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Τζούριτσιτς, ενώ οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό έκαναν θεραπεία. Παράλληλα, όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο Φάληρο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Την επομένη του τελευταίου αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» χωρισμένοι σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων επέστρεψαν οι Τσέριν και Τουμπά.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν ο Πελίστρι – Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό».

