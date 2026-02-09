Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι τρεις πρωταγωνιστές που καθόρισαν το ντέρμπι του Φαλήρου

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Super League.

Επικράτησε με 1-0 στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, χάρη σε γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα από το 7ο λεπτό, τον έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας και πλησίασε στην πρώτη τετράδα.

Μια νίκη με σπουδαία σημασία, καθώς ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που το Τριφύλλι βρισκόταν στα... σχοινιά. Με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και ήττες που τον πλήγωσαν στα προηγούμενα δύο ντέρμπι. Με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα (4-0) και τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο την περασμένη Τετάρτη με 0-1 στη Λεωφόρο.

Παρότι πήγε με σύνθεση ανάγκης στη μεσαία γραμμή, καθώς είχε πολλές απουσίες (Πέδρο Τσιριβέγια, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Μουσά Σισοκό, Φακούντο Πελίστρι, Άνταμ Τσέριν, Ρενάτο Σάντσες, αλλά και τους Τουμπά και Ντέσερς), κατάφερε όχι μόνο να ορθώσει ανάστημα απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό του και να βγάλει αντίδραση, αλλά να πάρει ένα διπλό που το είχε ανάγκη.

Για να φτάσει σε αυτό χρειάστηκε όλη η ομάδα να λειτουργήσει άψογα, αλλά τρία πρόσωπα είναι αυτά που ξεχωρίζουν.

Το ρεσιτάλ τακτικής του Ράφα Μπενίτεθ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει δεχθεί έντονη κριτική για τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει η ομάδα του και το γεγονός πως αλλάζει τακτικές και πρόσωπα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως, παρουσιάστηκε σούπερ διαβασμένος και περιόρισε στον μέγιστο βαθμό τα προτερήματα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο κέρδισε κατά κράτος. Με άμεσο ποδόσφαιρο από την άμυνα, δεν κινδύνεψε από την πίεση των Πειραιωτών που φέρνει λάθη και κόντρα επιθέσεις. Ήταν πάντα συμπαγής με την τριάδα των στόπερ, ενώ έχοντας μπροστά τους την τετράδα των Καλάμπρια, Σιώπη, Κοντούρη και Κυριακόπουλου, έκλεισε καλά τους χώρους. Αντίνο και Ταμπόρδα ήταν άριστοι με τη σειρά τους στην κάλυψη των μπακ από τις πτέρυγες.

Γενικότερα, περιόρισε στο ελάχιστο την επιθετικότητα των Πειραιωτών, απορρόφησε με υπομονή και ηρεμία την πίεση που ασκήθηκε σε δύο διαφορετικά κομμάτια του αγώνα από τον Ολυμπιακό και τον «χτύπησε» στις δικές του αδυναμίες στην τρανζίσιον άμυνα. Κινδύνεψε ουσιαστικά μόλις μια φορά σε ολόκληρο το 90λεπτο, στην ανεπανάληπτη ευκαιρία του Ζέλσον, ενώ ταυτόχρονα με τους Τετέι, Αντίνο και Ταμπόρδα βρήκε φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο και θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα πιο εύκολη την υπόθεση νίκη.

Κορυφαίοι Κοντούρης και Ταμπόρδα

Όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν για τον Παναθηναϊκό έκαναν εξαιρετική δουλειά. Η τριάδα των στόπερ καθάρισε σχεδόν όλες τις φάσεις, ο Πάλμερ-Μπράουν δεν έχασε κεφαλιά, τα μπακ περιόρισαν τα «φτερά» του Ολυμπιακού, ενώ ο Σιώπης κατάπινε χιλιόμετρα. Ο κορυφαίος της κομβικής μεσαίας γραμμής, όμως, ήταν ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο 20χρονος μεσοαμυντικός σταμάτησε δεκάδες κάθετες πάσες προς τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, έπαιξε κάθετα βγάζοντας μπροστά όλη την ομάδα, ήταν εκείνος που έδωσε τη συνοχή που έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια για τους «πράσινους». Έκοβε κι έραβε στο χορτάρι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Από κοντά και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Η έκπληξη του Ράφα Μπενίτεθ στο αρχικό σχήμα, η οποία δικαιώθηκε πανηγυρικά. Στο 7ο λεπτό με την τεχνική του (συνεργασία με Τετέι) και την υπομονή του να κυνηγήσει τη φάση, πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο αυτό, όμως. Ήταν άψογος τακτικά με καλές επιστροφές και κοψίματα, κρατούσε μπάλα με ψυχραιμία, μέχρι να κουραστεί και έδωσε πολλές μάχες, κερδίζοντας τις περισσότερες.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στη μεγάλη νίκη και πλέον στρέφεται στον δεύτερο ημιτελικό της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ...