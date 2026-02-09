«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (09/02).
Το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Οι «πράσινοι» χόρεψαν «τανγκό θριάμβου» με… εκτελεστή τον Βισέντε Ταμπόρδα, πήραν τη νίκη 1-0 και έριξαν τον Ολυμπιακό από την κορυφή.
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έκανε «Πάρτι με Βάργκα και 5.000… τρελούς» στις Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο «Βικελίδης» είχε «"Στάση" Αθανασιάδης για ΠΑΟΚ», μετά το 0-0 με τον Άρη.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
