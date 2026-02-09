Βίντεο που κόβει την ανάσα - Ληστές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να κλέψουν χρηματαποστολή

Επίθεση σε θωρακισμένο βαν σημειώθηκε στην κρατική οδό 613, τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντιζι στη Ιταλία, κοντά στην περιοχή Τουτουράνο, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τους Καραμπινιέρους που έσπευσαν στο σημείο. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι ληστές για να καταφέρουν να ακινητοποιήσουν το όχημα υποδύθηκαν τους αστυνομικούς, καθώς «έκοψαν» την πορεία του τεθωρακισμένου με αυτοκίνητα που διέθεταν φάρους.

Βίντεο που δημοσιοποίησε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κλαούντιο Στεφανάτσι, καταγράφει τη στιγμή που οι ένοπλοι κομάντος ανατινάζουν τις πόρτες του θωρακισμένου βαν, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα και τον επαγγελματισμό της επίθεσης, η οποία εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους των δύο επαρχιών του Σαλέντο.

Σε ανάρτησή του, ο Στεφανάτσι κάνει λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντέδοσι.

«Μια επίθεση, μέρα μεσημέρι, στον πιο πολυσύχναστο δρόμο των δύο επαρχιών του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά, ανταλλαγή πυροβολισμών με τους Καραμπινιέρους. Ο υπουργός Πιαντέδοσι θα πρέπει να σταματήσει να προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά.