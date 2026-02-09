Euroleague: Κυκλοφόρησαν και εξαφανίστηκαν τα πρώτα εισιτήρια του Final 4 στο Telekom Center Athens

Η προπώληση για τους κατόχους καρτών VISA άνοιξε το πρωί της Δευτέρας (09/02) μέσω της ειδικής πλατφόρμας και αφορούσε αγώνες που θα διεξαχθούν στο «T-Center», όμως τα «μαγικά χαρτάκια» εξαφανίστηκαν σχεδόν ακαριαία.

Η ζήτηση αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά τεράστια, με τους φιλάθλους να σπεύδουν μαζικά για να εξασφαλίσουν μια θέση στο κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού της σεζόν. Όσοι είχαν πρόσβαση μέσω VISA πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη γενική διάθεση των εισιτηρίων από την ίδια τη Euroleague, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (11/02). Όπως όλα δείχνουν, και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται… χαμός, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να προβλέπεται ότι θα γίνουν ξανά ανάρπαστα.

