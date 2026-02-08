Παναθηναϊκός AKTOR: Έγιναν ένα ομάδα και κόσμος μετά το ματς στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα βρέθηκαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ήταν σα να παίζουν εντός έδρας σε ακόμη μία αναμέτρηση. Σε μια δύσκολη στιγμή καθώς η ομάδα προερχόταν απ’ την ήττα και την κακή εμφάνιση στη Σερβία απ’ την Παρτίζαν.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» μάλιστα, έδειξαν την απίστευτη στήριξή τους μετά την αναμέτρηση. Την ώρα που οι παίκτες αποχωρούσαν, σταμάτησαν μπροστά στον κόσμο. Θεωρώντας πως θα τραγουδήσουν μαζί, όπως συμβαίνει μετά από κάθε νίκη.

Αυτή τη φορά, οι φίλοι του «τριφυλλιού» ήθελαν να πουν λόγια στήριξης, ενότητας και συσπείρωσης. Κάτι που έγινε. Μάλιστα ολοκληρώθηκε όλο αυτό με «ζντο» που έκαναν από κοινού παίκτες και φίλαθλοι.

Άλλη μία ένδειξη πως παρά την αγωνιστική κοιλιά, ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι ενωμένος, συσπειρωμένος και κοιτά τη συνέχεια της σεζόν που ακόμη έχει μεγάλο δρόμο.