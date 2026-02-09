Μαρινάκης κατά Βενιζέλου για τον «αναθεωρητικό λαϊκισμό»: Οξύμωρο να μιλά

Σχετικά με το άρθρο 86, εγώ δεν βλέπω κανέναν συνταγματικό λαϊκισμό, βλέπω μία κυβέρνηση, η οποία ως ορίζει το Σύνταγμα, εκκινεί την κορυφαία διαδικασία, βάζοντας στην ατζέντα κορυφαία ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν τεθεί εδώ και πολύ καιρό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα, απαντώντας στις αιτιάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου περί «αναθεωρητικού λαϊκισμού» της κυβέρνησης.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Newsbomb και την Όλγα Τρέμη την περασμένη Πέμπτη, αλλά και με άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής», ανέφερε πως η κυβέρνηση προχωρά σε «αναθεωρητικό λαϊκισμό». Αναφερόμενος ειδικά στο άρθρο 86, γράφει: «Η διαχείριση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης των Υπουργών από τον κ. Μητσοτάκη είναι η επιτομή του συνταγματικού λαϊκισμού και του θεσμικού ψεύδους, διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 2019 βρήκε υπό αναθεώρηση το άρθρο 86 από την προηγούμενη Βουλή, τη Βουλή δηλαδή στην οποία είχε πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ και θα μπορούσε να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε. Η μόνη αλλαγή που έκανε είναι ότι κατάργησε την ειδική πρόβλεψη περί παραγραφής και ενώ την κατάργησε στο Σύνταγμα, δεν την κατάργησε στο νόμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και σήμερα πολύ σοβαρό νομικό πρόβλημα αν η απάλειψη μίας συνταγματικής διάταξης χωρίς να καταργηθεί ο ειδικός και ρητός νόμος, επιφέρει πράγματι αλλαγή του καθεστώτος της παραγραφής που είναι διάταξη ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου».

Πράγματι, πολλά από τα οποία βάζουμε στο τραπέζι, όπως το άρθρο 86, αλλά και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα είχαμε γλιτώσει από πολλές καταστροφές, επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε, αναφερόμενος στο άρθρο 86. «Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν το 2001 σχετικά με τη δίωξη ή μη ενός υπουργού, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ειδική διαδικασία – αυτή είναι και η βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το θέμα είναι ποια θα είναι αυτή η διαδικασία», όπως είπε.

Κατόπιν, ο κ. Μαρινάκης, στάθηκε στο τι προστέθηκε στο άρθρο 86 με την αναθεώρηση του 2001, η οποία όπως τόνισε, κατά βάση ήταν εμπνεύσεως Ευάγγελου Βενιζέλου: «Προσετέθη καταρχάς το αμελητί. Τι είναι το αμελητί; Ότι όταν πέσει η έρευνα πάνω σε όνομα κυβερνητικού στελέχους, σταματά αμέσως». Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης το δεύτερο που προστέθηκε το 2001 ήταν η διαδικασία της προανακριτικής και τρίτον, η αποσβεστική προθεσμία. «Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο τότε».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως το 2006, όντας δύο χρόνια βουλευτής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάζευε υπογραφές για να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, ενώ όπως τόνισε μεταξύ εκείνων που είχαν υπογράψει ήταν ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Θεωρώ οξύμωρο, ο εμπνευστής του αμελητί, της προκαταρκτικής και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική στο Σύνταγμα να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητούσε την αναθεώρηση του άρθρου 86», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα στο 24ο λεπτό του παρακάτω βίντεο:

Διαβάστε επίσης