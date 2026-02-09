ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στον «Φραπέ» για απείθεια - Ο Ξυλούρης ερευνάται και για ψευδή κατάθεση

Αλυσιδωτές δικαστικές εξελίξεις πυροδότησε η στάση του Γιώργου Ξυλούρη κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Δικαιοσύνη να παρεμβαίνει προκειμένου να αξιολογήσει εάν υπήρξε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μάρτυρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας σε βάρος του Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπές», ενώ η δίκη προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου 2026. Η δίωξη σχετίζεται με την αρχική κλήση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, όταν και δεν προσήλθε, επιλέγοντας να αποστείλει υπόμνημα στο οποίο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Παράλληλα, ο ίδιος συνδικαλιστής βρίσκεται αντιμέτωπος και με έλεγχο για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η σχετική προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε μετά τη δεύτερη εμφάνισή του στην εξεταστική, κατά την οποία αρνήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν από τους βουλευτές, γεγονός που εκτιμήθηκε ως παρεμπόδιση της διαδικασίας.

