ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

Τις τελευταίες ώρες έχει ανοίξει συζήτηση για το αν ο Γιώργος Ξυλούρης είναι τελικά ο «Φραπές» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που καταγράφονται με το ίδιο προσωνύμιο στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Star, ο «Φραπές» εμφανίζεται ως ένα πρόσωπο και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει δεύτερος, ενώ ο ίδιος ο Ξυλούρης έχει δηλώσει ότι το πραγματικό του παρατσούκλι είναι «Τζιτζής» και ότι το «Φραπές» τού αποδόθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, μιλώντας αποκλειστικά στο Star μετά την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή, ανέφερε: «Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί «μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν», υποστηρίζοντας πως η αμφιβολία για το αν κλητεύθηκε το σωστό πρόσωπο «παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος» του, ιδίως όταν, όπως λέει, επί έξι μήνες η οικογένειά του «εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση».

Ο Ξυλούρης τόνισε επίσης ότι η τοποθέτησή του λειτουργεί ως απάντηση «σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωσή μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής»

