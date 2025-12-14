Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι έγινε με τον «Φραπέ» στη Βουλή - Όλα όσα αποκάλυψε

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε πως δέχεται διαρκές bullying από τους προεδρεύοντες της εξεταστικής επιτροπής, καταγγέλλοντας το κλείσιμο του μικροφώνου της, αλλά και κακοποιητικές δηλώσεις εις βάρος της

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Eurokinissi
Τις δικές της απαντήσεις έδωσε στο Mega η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα συνέβησαν στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον αποκαλούμενο «Φραπέ».

«Με απειλούσε και όταν βγήκε έξω είπε μπροστά σε αστυνομικούς που δεν έκαναν τίποτα «θα της στρίψω το λαρύγγι». Και όταν το κατήγγειλα αντί να γίνει το αυτονόητο και να εφαρμοστεί το αυτόφωρο επιτέθηκαν σε μένα λέγοντας ότι εγώ, που έχω κάνει τόσους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, δήθεν έκανα σεξιστική επίθεση στην κυρία Συρεγγέλα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μεταξύ άλλων.

Τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε για το επεισόδιο με τον Γιώργο Ξυλούρη, ή αλλιώς «Φραπέ», κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προς τη Μαρία Συρεγγέλα.

«Ο αγώνας μέσα στην εξεταστική επιτροπή είναι να φωτιστεί σε όλες τις διαστάσεις του αυτό το σκάνδαλο, με τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες», όλων αυτών που κολυμπάνε στο χρήμα χωρίς προσόντα και δουλειά, μόνο και μόνο επειδή είναι κομματικά στελέχη, την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες πεινάνε στην κυριολεξία».

«Είναι εντυπωσιακό πως αυτά τα πρόσωπα, οι κολλητοί του Μητσοτάκη, τα μέλη της ΝΔ είχαν συσσωρεύσει – και συνεχίζουν να συσσωρεύουν – αμύθητα περιουσιακά στοιχεία, έρχονται στην εξεταστική επιτροπή και τους προστατεύουν οι Νεοδημοκράτες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε πως δέχεται διαρκές bullying από τους προεδρεύοντες της εξεταστικής επιτροπής, καταγγέλλοντας το κλείσιμο του μικροφώνου της, αλλά και κακοποιητικές δηλώσεις εις βάρος της για να την κάμψουν, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ο κακοποιός Ξυλούρης, που από τις απομαγνητοφωνήσεις έχει πιαστεί στα πράσα, έλεγε ότι θα έβγαζε από τη μέση την Ευρωπαία εισαγγελέα, χρησιμοποιώντας τη φράση ‘να ξεκwλώσουμε την Παπανδρέου’.

Ο τύπος είχε συνεννοηθεί με δύο υπουργούς, τον Βορίδη και τον Φλωρίδη, να βγάλει από τη μέση την Ευρωπαία εισαγγελέα. Λέει ότι θα σκότωνε την Τυχεροπούλου, τη βασική μάρτυρα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αυτός ο τύπος, που οι απομαγνητοφωνήσεις δείχνουν ότι είναι κακοποιός, ήρθε μέσα στη Βουλή και απειλούσε όποιον τον δυσαρεστούσε. Εμένα με αντιμετώπισε απειλητικά σε όλη την εξεταστική επιτροπή, επειδή επέμενα. Βγαίνοντας, ενώ εγώ ζητούσα να συλληφθεί, είπε σε αστυνομικούς της Βουλής που δεν έκαναν τίποτα ότι ‘θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει φυλακή’. Το είπε βγαίνοντας έξω από την πόρτα της εξεταστικής επιτροπής και τον άκουσαν».

«Όταν το κατήγγειλα, αντί να γίνει το αυτονόητο, να αντιδράσουν αντανακλαστικά όλοι και να τον θέσουν προ της ευθύνης του, να εφαρμόσουν την αυτόφωρη διαδικασία, γιατί είναι σοβαρό αδίκημα η προσπάθεια να τρομοκρατήσει μέλος της εξεταστικής επιτροπής» «Αντί να γίνει αυτό, επιτέθηκαν σε εμένα, λέγοντας ότι εγώ, μία γυναίκα αρχηγός κόμματος, που έχω δώσει όλες τις μάχες για την προστασία των γυναικών και έχω επισημάνει ότι ο Ξυλούρης θα καθάριζε δύο γυναίκες βάσει απομαγνητοφωνήσεων, ότι δήθεν έκανα σεξιστική επίθεση στην κα Συρεγγέλα, την αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και πρώην γραμματέα της ΝΔ». «Δεν επιτέθηκα στην Συρεγγέλα. Ο Ξυλούρης με απείλησε και η Συρεγγέλα, ο Νικολακόπουλος και η ΝΔ τον φυγάδευσαν. Η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας και είναι μία φράση αντισύμβολο προς τον καθωσπρεπισμό και την δήθεν ευπρέπεια».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει πως παρά το γεγονός ότι κατατέθηκε μήνυση κατά του Ξυλούρη, ωστόσο ο ίδιος δεν συνελήφθη.

