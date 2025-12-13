Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

«Εγώ προσωπικά "έχω σκίσει πολλά καλσόν"» ανέφερε σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

INTIME NEWS
H Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της στη Βουλή, κατά την συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση που απηύθυνε προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν».

«Εγώ προσωπικά "έχω σκίσει πολλά καλσόν" και θέλω να πω προς τους αμαθείς, ημιμαθείς και όλους τους υποκριτικά ευαίσθητους, γιατί ετέθη ένα μείζον θέμα από έναν ακραίο σεξιστή, τον Μακάριο Λαζαρίδη, που πριν από σχεδόν δύο χρόνια μου είπε "εσύ δεν έχεις παιδιά και δεν μπορείς να μιλάς για τα Τέμπη"... ετέθη λοιπόν ζήτημα ότι η φράση "σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν", είναι σεξιστική», δήλωσε αρχικά επισημαίνοντας ότι θα πρέπει «οι διάφοροι υποκριτικά ευαίσθητοι να θυμούνται και ειδικά όσοι έχουν πολλαπλές ευαισθησίες και για τις γυναίκες και για την εργατική τάξη και για τα καλσόν, να θυμούνται ότι κάποιες γυναίκες, ειδικά αυτές της κλωστοϋφαντουργίας κατακτήσανε πολλά δικαιώματα με αίμα και κάποιες γυναίκες επίσης διαχρονικά στην ιστορία, δεν φοράγανε καλσόν.

Ήταν εργαζόμενες, φοράγανε χοντρές κάλτσες ή ήταν ξυπόλητες. Η φράση λοιπόν "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν", προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη, της περιόδου του 50' - 60' ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας και δήθεν καθαρών χεριών. Είναι ταξική και όχι σεξιστική».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι αυτά τα λέει «σε απάντηση όλης αυτής της υποκριτικής πολιτικής ορθότητας που παρασύρει και ανθρώπους που θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες, για τα δικαιώματα, για να αφήσω να κακοποιούν την αλήθεια και την ιστορία, κάποιοι ακραίοι φασίστες και σεξιστές».

Το χρονικό της επίθεσης Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα

«Προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν» είχε πει προς την αντιπρόεδρο της Εξεταστικής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, να καταγγέλλει «σεξιστική» επίθεση εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, καλώντας την αντιπολίτευση να την καταδικάσει. Άμεσα καταδίκασε την επίθεση ο Κώστας Μπάρκας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί:

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο να τα λέτε κύριε μάρτυρα! Δεν ακούω τι λέτε, τα λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κρητικά κύριε.

Γιώργος Ξυλούρης: Θα κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις;

Μαρία Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

Μαρία Συρεγγέλα: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος!

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

Μακάριος Λαζαρίδης: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

Κώστας Μπάρκας: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να ενημερωθεί για το τι έγινε και να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Τι απάντησε η Μαρία Συρεγγέλα

«Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω "σκίσει πολλές φορές το καλσόν" για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών», αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα.

«Η κα Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές», προσθέτει.

