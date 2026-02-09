Κακοκαιρία: Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Λήμνο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Ρωμανού μέσα σε λίγα λεπτά

Έντονη βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από πυκνό χαλάζι σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή του Ρωμανού στη Λήμνο.

Η ένταση που έπεσε το χαλάζι ήταν τέτοια που χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά προκειμένου δρόμοι, χωράφια και αυλές να μετατραπούν σε ένα λευκό τοπίο.

Η αγροτική οδοποιία καλύφθηκε από το χαλάζι, τα χωράφια άσπρισαν και η κυκλοφορία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω εικόνες:

