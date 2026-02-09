Κακοκαιρία: Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Λήμνο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Ρωμανού μέσα σε λίγα λεπτά
Δρόμοι, χωράφια και αυλές καλύφθηκαν από ένα κατάλευκο στρώμα χαλαζιού
Έντονη βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από πυκνό χαλάζι σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή του Ρωμανού στη Λήμνο.
Η ένταση που έπεσε το χαλάζι ήταν τέτοια που χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά προκειμένου δρόμοι, χωράφια και αυλές να μετατραπούν σε ένα λευκό τοπίο.
Η αγροτική οδοποιία καλύφθηκε από το χαλάζι, τα χωράφια άσπρισαν και η κυκλοφορία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, όπως φαίνεται και από τις παρακάτω εικόνες:
Με πληροφορίες από limnosfm100.gr
