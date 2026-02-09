Τα Αρχαία Ελληνικά στην εκπαίδευση και την ηγεσία του μέλλοντος – Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΚΠΑ

Τον συντονισμό ανέλαβε η Ευγενία Μανωλίδου

Τα Αρχαία Ελληνικά στην εκπαίδευση και την ηγεσία του μέλλοντος – Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΚΠΑ
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 η ημερίδα με τίτλο «Τα Αρχαία Ελληνικά στην Εκπαίδευση και την Ηγεσία του Μέλλοντος», που διοργάνωσε το Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο αμφιθέατρο Αργυριάδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ μεταδόθηκε και ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον σύγχρονο ρόλο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου σκέψης, παιδείας και ηγεσίας, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον χώρο της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης.

Την ημερίδα άνοιξε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, η καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και ο καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθυντής του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA».

Ο Πρύτανις του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Η αντιπρύτανις του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου

Ο Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος Κάτσος

Ο Κοσμήτορας του Executive MBA Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής κ. Δημήτριος Βασιλείου

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταρείας «Ευρώπη Ασφαλιστική», που είχε αναλάβει και την υποστήριξη της εκδήλωσης, η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος της Optima Bank, και ο Βασίλης Δασκαλάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του BCA College.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του Γιάννη Μαστρογεωργίου, ιστορικού και ειδικού γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, με θέμα τη θέση της ελληνικής γλώσσας και σκέψης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας άνοιξε με χαιρετισμούς από τον καθηγητή Αριστείδη Σάμιτα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον καθηγητή Δημήτριο Καινούργιο, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, τον καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο, πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και τον καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Γιώργος Τανισκίδης, Πρόεδρος Optima Bank

Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Βασίλης Δασκαλάκης President & CEO, BCA College

Ακολούθησαν εισηγήσεις διεθνώς καταξιωμένων ακαδημαϊκών: Christian Laes, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο University of Manchester και πρόεδρος της Euroclassica, Juan Coderch, καθηγητής Κλασικών Γλωσσών στο University of St Andrews, Jesús de la Villa, καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Universidad Autónoma de Madrid και πρώην πρόεδρος της FIEC, Christophe Rico, Γλωσσολόγος, καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας στο University of Strasbourg και Dean του Polis Institute, Calie Sharman, ιστορικός και Manager στην Ipsen Pharmaceutical.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με σύντομο απολογισμό και θερμές ευχαριστίες προς όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας ότι τα Αρχαία Ελληνικά δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά αποτελούν ζωντανό και ενεργό στοιχείο της παιδείας και της ηγεσίας του μέλλοντος.

Γιάννης Μαστρογεωργίου Ιστορικός, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Christophe Rico, Γλωσσολόγος, University of Strasbourg, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας, Dean Polis Institute

Jesús de la Villa, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Universidad Autónoma de Madrid. Πρώην Πρόεδρος FIEC.

Calie Sharman, Ιστορικός, Manager, Ipsen Pharmaceutical

Τον συντονισμό ανέλαβε η Ευγενία Μανωλίδου, συμβάλλοντας στην ενιαία ροή και τη σύνδεση των θεματικών ενοτήτων της εκδήλωσης.

Ευγενία Μανωλίδου, Μουσικός, Διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή.»

