Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Είναι το θεμέλιο της δυτικής σκέψης», εξηγεί ο Κουμουτσάκος

Τα εμπόδια που χρειάστηκε να υπερβεί η Ελλάδα προκειμένου να πετύχει την ανακήρυξη από την UNESCO της Παγκόσμιας Ημέρας ελληνικής γλώσσας την 9η Φεβρουαρίου, η οποία γιορτάζεται φέτος για πρώτη χρονιά, περιέγραψε στο newsbomb.gr ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στον οργανισμό, Γιώργος Κουμουτσάκος.

«Η αλήθεια είναι ότι για εμάς, για τους Έλληνες ίσως και να θεωρείται αυτονόητη αυτή η αναγνώριση, ακόμη ίσως και να πιστεύουμε ότι και μας το οφείλουν γιατί η γλώσσα μας είναι το θεμέλιο της δυτικής σκέψης με τεράστια επίδραση και συνεισφορά στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Και πρόσθεσε: «Η πραγματικότητα όμως στο διπλωματικό πεδίο, είναι πολύ πιο σύνθετη, πολύ πιο απαιτητική. Οι γλώσσες που μέχρι τώρα είχαν Διεθνείς Ημέρες είναι γλώσσες που μιλούνται και γράφονται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Το κριτήριο λοιπόν ήταν έως τώρα πόσοι μιλάνε αυτές τις γλώσσες, πόσο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου καλύπτουν».

«Η ελληνική περίπτωση, λοιπόν, είναι τελείως διαφορετική. Είναι μία γλώσσα που μιλιέται από μία χούφτα ανθρώπους σε μία γωνία του πλανήτη. Επομένως η μεγάλη πρόκληση και δυσκολία ήταν να υπερβούμε το στερεότυπο αυτό, Διεθνείς Ημέρες να έχουν μόνον γλώσσες που μιλιούνται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους», τόνισε.

Γιώργος Κουμουτσάκος Eurokinissi

Η μετακίνηση από το ποσοτικό στο ποιοτικό κριτήριο

Επομένως η ελληνική πλευρά έπρεπε να υπερβεί το εμπόδιο ότι η γλώσσα μας είναι μία γλώσσα μικρής αριθμητικής και γεωγραφικής εμβέλειας και να πείσει για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και τη συμβολή στον ανθρώπινο πολιτισμό. «Εμείς όταν ξεκινήσαμε τη διπλωματική προσπάθεια αυτή έπρεπε να υπερβούμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία, και να πείσουμε τα 194 κράτη μέλη της UNESCO ότι ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε από το ποσοτικό κριτήριο και να αναδείξουμε το ποιοτικό. Να πείσουμε δηλαδή τα κράτη – μέλη της UNESCO ότι αξίζει αυτή η γλώσσα να έχει Παγκόσμια Ημέρα λόγω της συνεισφοράς της στον παγκόσμιο πολιτισμό, στη δυτική σκέψη, στις Τέχνες, στα Γράμματα», εξήγησε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Παράλληλα τόνισε ότι για να πετύχει η Ελλάδα χρειάστηκε να συνδυαστεί η επιστημονική σκέψη με την διπλωματική προσπάθεια. «Ένα άλλο εμπόδιο που είχαμε να υπερβούμε είναι ότι πολλές φορές οι χώρες είναι επιφυλακτικές γενικά ως θέμα αρχής στις Διεθνείς Ημέρες. Τελικά όλα αυτά τα υπερβήκαμε και με επίμονη δουλειά πολλών μηνών εξασφαλίσαμε μία ομόφωνη απόφαση. Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν δύο πράγματα: ένα κείμενο συνηγορίας, το οποίο θα ήταν πειστικό και ουσιαστικό, επιστημονικά στέρεα θεμελιωμένο και διπλωματικά γραμμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί σύντομα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κρατών – μελών. Δηλαδή ήταν ένας συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και διπλωματικής τέχνης. Στη βάση αυτή στηρίχθηκε η επίμονη δράση, πόρτα – πόρτα, αντιπροσωπεία – αντιπροσωπεία», υπογράμμισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.

«Πολιτική ρίζα αυτής της υπόθεσης είναι και η προηγούμενη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων η οποία όμως ήταν ελληνική απόφαση για Έλληνες, ότι υπάρχει μία Παγκόσμια Ημέρα ελληνικής γλώσσας, χωρίς όμως τη διεθνή σφραγίδα και παγκόσμια αναγνώριση. Αυτό κάναμε εμείς: Μετατρέψαμε το αμιγώς εθνικό σε διεθνές», είπε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

«Η ελληνική γλώσσα έχει φίλους και θαυμαστές»

Η ελληνική πλευρά χρειάστηκε να πείσει για τις θέσεις της αλλά αυτό που διαπίστωσε είναι ότι ο πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα ενώνουν. «Tο συμπέρασμα που βγάζω εγώ από την τελικά ομόφωνη απόφαση στην UNESCO είναι ότι αυτό το θέμα συνεγείρει αφενός τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας αλλά στην πορεία την διπλωματική που έκανα και κράτησε μήνες και συνάντησα όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες μία-μία, ανακάλυψα ότι η ελληνική γλώσσα έχει φίλους, θαυμαστές, ανθρώπους που την αγαπούν και την εκτιμούν και ορισμένες φορές ίσως και απρόσμενους. Μου έκανε εντύπωση ότι η Αλβανία ήταν από τις πρώτες που υποστήριξαν την ελληνική πρωτοβουλία, η Λιβύη, το Ιράκ, η Αίγυπτος, όλος ο αραβικός κόσμος, η Κίνα, η Ιαπωνία, σύσσωμη η Λατινική Αμερική. Μικρά νησιωτικά κράτη όπως η Αιτή, η Γρενάδα, ο Μαυρίκιος, οι νήσοι Κουκ, οι Μαλδίβες. Αυτό δείχνει τη μεγάλη απήχηση που έχει και του κύρους που χαίρει η γλώσσα μας», είπε ο Γιώργος Κουμουτσάκος, που αποκάλυψε ότι γνώρισε ξένους πρέσβεις με ελληνική παιδεία, περισσότερους από όσους θα μπορούσε να φανταστεί.

«Διαθέτουμε ένα ανεξάντλητο πολιτιστικό κεφάλαιο εξαιρετικά σημαντικό για τη συντονισμένη άσκηση δυναμικής δημόσιας και πολιτιστικής διπλωματίας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα άν και μικρή χώρα είναι, μπορεί να είναι μία υπερδύναμη πολιτισμού. Απλώς πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σε όλο τον κόσμο θύλακες φίλων της ελληνικής παιδείας και κατ’ επέκταση φίλων της Ελλάδος», σημείωσε.

«Χρυσό διαβατήριο για την ελληνική γλώσσα»

Παράλληλα η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα έχει και ουσιαστική, όχι μόνο τη συμβολική αξία μίας γιορτής για την ελληνική γλώσσα. «Πρώτα απ’ όλα είναι μία τομή στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας διότι η απόφαση αυτή πέραν της ανακήρυξης είναι πρωτίστως μία διεθνής αναγνώριση της τεράστιας σημασίας της ελληνικής γλώσσας. Συνολικά 194 κράτη το υποστήριξαν και το ψήφισαν. Αυτό είναι ένα πολύτιμο ας το πω διαβατήριο, ένα χρυσό διαβατήριο για την ελληνική γλώσσα για να κάνει ένα παγκόσμιο ταξίδι διαμορφώνοντας φίλους», τόνισε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Και συνέχισε: «Τώρα μπαίνει η πρόκληση της επόμενης ημέρας. Δεν πρέπει αυτήν τη νίκη, αυτήν τη μεγάλη επιτυχία, να την βάλουμε σε μία προθήκη και να γίνει μετά από λίγο, μια ακόμα ανάμνηση μίας επιτυχίας. Τώρα, λοιπόν, με αυτό το ισχυρό χαρτί στα χέρια μας η πρόκληση είναι πώς Πολιτεία, πολιτικές δυνάμεις, οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας, η Εκκλησία, η Ομογένεια σιγά σιγά και συντονισμένα να πάρουμε αυτήν την απόφαση και να την προωθήσουμε».

Για την ημέρα της υπερψήφισης της ελληνικής πρωτοβουλίας και της ανακήρυξης της Παγκόσμιας Ημέρας στην UNESCO ο Γιώργος Κουμουτσάκος σημείωσε: «Αισθανόμασταν όλοι πολύ περήφανοι αλλά τώρα η περηφάνεια πρέπει να γίνει ευθύνη και δράση».

Οι εκδηλώσεις σε Αθήνα και Παρίσι

Σήμερα στις 19:00 το απόγευμα θα διοργανωθεί από το υπουργείο Εξωτερικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επίσημη εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα απευθύνει χαιρετισμό και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει συζήτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ορχήστρα-χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.

Ταυτόχρονα στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι θα γίνουν τα εγκαίνια μίας παράλληλης έκθεσης για την ελληνική γλώσσα και γραφή από την υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Η κεντρική εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα είναι αφιερωμένη απαγγελίες ποιημάτων και κειμένων της ελληνικής γλώσσας, όπως απόσπασμα «Περικλέους Επιτάφιος» του Θουκυδίδη, της ομιλίας του Γιώργου Σεφέρη όταν τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Επίσης θα συμμετέχει ο Μάριος Φραγκούλης που μαζί με το μουσικό σχολείο Κέρκυρας θα παρουσιάσουν μουσικά στους παρευρισκόμενους Έλληνες μελοποιημένους ποιητές.

Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση η συμμετοχές έφτασαν στις 1.700 και ξεπέρασαν κάθε προσδοκία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO, η οποία διοργανώνει τη μεγάλη εκδήλωση και έφτασε στο σημείο να αναγκαστεί να κλείσει νωρίτερα τη σχετική πλατφόρμα για τις προσκλήσεις.

