Διερευνάται εάν η Πρυτανεία γνώριζε για το «πάρτι»

Εισαγγελική παρέμβαση για επεισόδια στο ΑΠΘ
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

- Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων

- Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια

- Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με τον πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη.

Το κύριο ερώτημα που ζητείται να απαντηθεί από το πανεπιστήμιο είναι πώς, ενώ δεν είχε δοθεί άδεια για να πραγματοποιηθεί το «πάρτι», οι διοργανωτές κατόρθωσαν να φέρουν στον χώρο του Πανεπιστημίου όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, βαριά μηχανήματα και φυσικά όλες τις μολότοφ και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση εις βάρος των αστυνομικών. Εντοπίζεται, ως εκ τούτου, μία ανακολουθεία εκ μέρους του ΑΠΘ, που δηλώνει πως η άδεια δεν δόθηκε - αλλά, ως φαίνεται, δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση του ζητήματος.

Υπενθυνμίζεται ότι όπως τονίζουν πηγές από το υπουργείο, υπάρχει πλέον σαφές νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις αυτές, από τον περασμένο Ιούλιου, που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος προβλέπει την απόδοση ευθυνών, με διοικητικές αλλά και ποινικές επιπτώσεις, όπου χρειάζεται.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Σάββατο, το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, τα αρμόδια όργανα ασφάλειας και διοίκησης του ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητά να διευκρινιστεί αν η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν γνωστή στο πανεπιστήμιο, αν υπήρχε σχετικό αίτημα και άδεια για το πάρτι, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης.

