Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας

Το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει εξηγήσεις για τη διαχείριση της κατάστασης από τις πρυτανικές αρχές

Newsbomb

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθεί η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με τον πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, μετά τα σοβαρά επεισόδια με δεκάδες μολότοφ κατά αστυνομικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει εξηγήσεις για τη διαχείριση της κατάστασης από τις πρυτανικές αρχές, θέτοντας μάλιστα προθεσμία 48 ωρών για την παροχή τους. Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Σάββατο, το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, τα αρμόδια όργανα ασφάλειας και διοίκησης του ιδρύματος, καθώς και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ζητά να διευκρινιστεί αν η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν γνωστή στο πανεπιστήμιο, αν υπήρχε σχετικό αίτημα και άδεια για το πάρτι, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης.

Επιπλέον, ζητείται πλήρης καταγραφή των γεγονότων και της έκτασης των επεισοδίων, με έμφαση στο αν τελέστηκαν παράνομες ενέργειες ή προκλήθηκαν καταστροφές στους πανεπιστημιακούς χώρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις πρώτες ενέργειες της αστυνομίας.

Το υπουργείο τονίζει ότι οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οφείλουν εντός48 ωρών να παρουσιάσουν την πλήρη έκθεση με τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκείνες που προβλέπονται από το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, το οποίο θα εφαρμοστεί αυστηρά και χωρίς εκπτώσεις, εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις.

Τονίζεται ότι οι αρμόδιοι θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων, δεσμευόμενο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων.

Τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών κανόνων λειτουργίας. Το νέο νομικό πλαίσιο επιδιώκει την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, ενώ η διευρυμένη συνεργασία μεταξύ πρυτανικών αρχών και αστυνομίας κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του πανεπιστημιακού χώρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από τη Βοστώνη οι Νικς – Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Πληροφορίες Newsbomb.gr: Συνάντηση Ζαχαράκη - πρύτανη εντός της ημέρας

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Λ. Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα υποδέχεται το Σεληνιακό Νέο Έτος με ρομπότ να… χορεύουν – Δείτε βίντεο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένοπλοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν αρχηγό της αντιπολίτευσης

09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Super Bowl: Δεύτερος τίτλος για τους Σιάτλ Σίχοκς με MVP τον Γουόκερ

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Γαλεντίνας: Τι είναι και πώς μπορείτε να την γιορτάσετε με τις φίλες σας

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Καταδίκη 20 ετών φυλάκισης σε επικριτή της Κίνας και βαρόνο των μίντια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Με θετική προσέγγιση, απάντηση σε τυχόν προκλήσεις και σαφή μηνύματα η συνάντηση στην Άγκυρα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα πολυετής ποινή φυλάκισης για τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκες Μοχαμαντί – Σε απεργία πείνας η 53χρονη

08:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διάλογος χωρίς αυταπάτες - Τι θέλουν να αποφύγουν Αθήνα και Άγκυρα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

08:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πώς συνέβη το σοκαριστικό on camera ατύχημα της Λίντσεϊ Βον στο σκι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανγκό θριάμβου» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικονοπέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ