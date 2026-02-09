Επεισόδια στο ΑΠΘ: 313 προσαγωγές και καμία σύλληψη για τις μολότοφ και τον τραυματισμό αστυνομικού

Παρά τις 313 προσαγωγές, καμία σύλληψη δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τα πολύ σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν ξημερώματα του Σαββάτου μετά από πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Από τα σοβαρά επεισόδια με επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων τραυματίστηκε σοβαρά ένας αστυνομικός, όταν στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεκάδες άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ζητήσει από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να παράσχουν εντός 48 ωρών αναλυτικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η εκδήλωση –η οποία, κατά πληροφορίες, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς επίσημη άδεια– εξελίχθηκε σε εκτεταμένα επεισόδια. Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με βόμβες μολότοφ, ενώ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν συνολικά σε 313 προσαγωγές. Όπως έγινε γνωστό, όλοι οι προσαχθέντες συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους. Κατά τις έρευνες στους χώρους του Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί, κοντάρια και ποσότητες ναρκωτικών.

Κατασχέσεις μολότοφ και υλικών - Τι εντοπίστηκε στους χώρους του ΑΠΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, επτά βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης. Πρόκειται, σύμφωνα με τις Αρχές, για υλικά που φαίνεται να μεταφέρθηκαν από άτομα που συμμετείχαν στο πάρτι.

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εντός του πανεπιστημιακού χώρου, χωρίς σχετική άδεια, ενώ –όπως επισημαίνεται– ο τραυματισμός του αστυνομικού σημειώθηκε κατά την ένταση που ακολούθησε τις επιθέσεις. Για το σύνολο των προσαχθέντων δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Αιχμές από το ΑΠΘ - Παρέμβαση και αυστηρό μήνυμα από το Υπουργείο

Μετά τα γεγονότα, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμηρό τόνο, αποδίδοντας την ευθύνη σε μια «ασήμαντη μειοψηφία» που, όπως αναφέρουν, μετέτρεψε το Πανεπιστήμιο και τους γύρω δρόμους σε πεδίο βίαιων συγκρούσεων. Παράλληλα, έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;», διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε το πάρτι χωρίς άδεια, ποιοι συμμετείχαν σε αυτό, αν υπήρχαν παρείσακτοι, αλλά και ποιος διέδωσε –όπως αναφέρεται– το ψευδές αφήγημα ότι υπήρχε έγκριση από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει σε μια κατάσταση «φοβικής απραξίας» και προαναγγέλλει αλλαγές στον τρόπο φύλαξης των χώρων.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εξήλθαν αιφνιδιαστικά από χώρους του ΑΠΘ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και επιτέθηκαν απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό μολότοφ. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τρία υπηρεσιακά οχήματα.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας» και ζήτησε άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου, καθώς και από τις αστυνομικές αρχές. Όπως τονίζεται, το ΑΠΘ καλείται εντός 48 ωρών να αποτυπώσει τόσο τις ενέργειες που έγιναν όσο και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25, αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί πλήρως, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ ξεκαθαρίζει πως οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν.

